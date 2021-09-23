В Приморье выставка-ярмарка «Печатный двор» объединит лучших писателей Дальнего Востока

Фото: правительство Приморского края

Дальневосточная выставка-ярмака «Печатный двор», 22-я по счету, состоится в Приморье с 7 по 9 октября. Она объединит лучших писателей, поэтов, этнографов и книгоиздателей со всего Дальнего Востока. В этот раз выставка развернется в арт-конгресс-отеле «Экватор» во Владивостоке (Набережная,20).

Это мероприятие, как сообщили в пресс-службе правительства края, наиболее полно демонстрирует практически всю издательскую продукцию в округе. За более чем 20 лет «Печатный двор» представил уже 500 книжных компаний.

В этом году гостей ждет круглый стол, торжественная церемония вручения книжной премии имени Матвеевых и ярмарка для продажи уникальных книжных экземпляров.

- Гости выставки смогут увидеть также экспозиции «Из золотого фонда «Печатного двора» 1997-2021гг.», «Университетская книга», «Рукописные и старопечатные издания из фонда Приморского Аввакумовского братства», «История медицины в уникальных редких книгах» и другие, - уточнили в пресс-службе.

Идейным вдохновителем проекта долгие годы является директор Приморской краевой публичной библиотеки имени Горького Александр Брюханов. В выставке-ярмарке текущего года подтвердили участие уже 77 книгоиздательств, это девять регионов Дальнего Востока.

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