Органы обыскали дома руководства топливной фирмы, заработавшей на крупном мошенничестве в Приморье

Мошенников ждет уголовный срок Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморском крае в мошенничестве с топливными поставками подозреваются мужчина и две женщины – руководство фирмы-поставщика. Накануне органы провели обыск в домах фигурантов: уголовное дело возбуждено.

Как сообщили в СУ СК РФ Приморья, «верхушка» фирмы в лице коммерческого директора, учредителя и самого директора организовала поставку крупных партий топлива. В государственные учреждения Владивостока поставлялось топливо «хуже» заявленного в контракте. На детском медучреждении верхушка заработала 174 тысячи рублей, на санатории профилактории – 274 тысячи, на неназванной госорганизации – сумму свыше двух миллионов рублей.

- Преступная группа вместо топлива экологического класса не ниже К 5 предоставляли организациям смесь, которая включала в себя несколько видов топлива: судовое, авиационное и другое топливо низкого качества, - уточнили в пресс-службе СК.

Документация изъята из домов фигурантов, допрашиваются свидетели.

Мера пресечения будет выбрана по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14