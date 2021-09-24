ВМТП на страже здоровья сотрудников и безопасности труда

Так выглядит осмотр у мед-бота. Фото: предоставлено ВМТП

Владивостокский морской торговый порт сообщил на своей странице в Инстаграм, что запускает новое оборудование для своих работников. Теперь измерять температуру, давление, наличие алкоголя в крови водителей и докеров перед сменой станут специальные приборы, а весь процесс займет 2,5 минуты.

Получить допуск у медработника перед сменой - одно из важных условий работы в порту.

«Раньше портовикам приходилось перед сменой стоять в очередях и дожидаться, пока их примет фельдшер. Мы хотим решить этот вопрос, поэтому провели анализ рынка и нашли компанию, которая сможет обеспечить нам наилучший сервис. Теперь мы экономим время наших сотрудников, их трудозатраты, от этого растут и производственные показатели», – рассказал Константин Чумаш, начальник Службы производственной безопасности ВМТП.

Новые программно-аппаратные комплексы Medpoint24 просты в использовании. Человек садится перед камерой, вводит табельный номер и следует инструкции. Система автоматически определяет отклонения от заданных норм медосмотра и сообщает об этом фельдшеру для принятия решения о допуске.

Пока в ВМТП представлены только два аппарата. По итогам тестового месяца порт закупит достаточное количество для обоих медпунктов на своей территории.

Medpoint24 – это инновационная разработка, которую используют крупнейшие предприятия страны. Владивостокский морской торговый порт второй год подряд остается первым в России по контейнерообороту и продолжает заботиться о своих сотрудниках и охране труда.