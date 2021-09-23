Мэр Владивостока отменил строительство неугодной жителям многоэтажки на Седанке из-за нарушений

Точечная застройка Владивостока - причина протестов жителей Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Администрация Владивостока отменила разрешение на строительство многоэтажного дома на улице Глинки, 18. Дом в микрорайоне Седанка планировали «воткнуть» на место старых гаражей. На очередную точечную стройку жители смотрели косо – с Серова, 3, поступали неоднократные жалобы. Не осталось бы места для общественного пространства, не говоря о том, что соседний дом забыл бы о солнце. Разрешение на строительство оспорили в прокуратуре – однако по совсем иной причине.

- Причина отмены в том, что объем жилищного строительства превышает максимальный коэффициент плотности застройки по отношению к площади земельного участка, отведенного под строительство (площадь участка – 1791 кв. м), - пояснили в пресс-службе администрации города.

Так, по нормативам на возведение такой высотки нужен участок не менее 2500 квадратных метров, в то время как застройщику определен 1791.

Разрешение было выдано хабаровскому ООО «Пи Эй Констракшен» в 2019 году. Подрядчик еще не прокомментировал, отведут ли ему новый участок.

Напомним, на мысе Кунгасном жители близлежащих улиц выступают против строительства жилого комплекса «Море», и их поддерживает лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Он записал видео на фоне Русского моста и одноименного острова, в котором просит застройщиков и власти оставить береговую линию людям.

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