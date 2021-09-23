Очередная встреча человека и узницы китовой тюрьмы Приморья вызвала в Сети жаркие споры

Белухи китовой тюрьмы не боятся человека и даже рады ему Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье в социальных сетях очевидцы поделились видео очередной встречи с белухой. Животное было очень ласковым и «ручным» – скорее всего, из ныне распущенной печально известной китовой тюрьмы. Автор ролика решил позабавить млекопитающее – он потрогал белуху и выложил в сеть, чем вызвал поток гнева.

Дело в том, что СМИ и паблики не раз транслировали правила поведения при встрече с белухой: животное нельзя трогать, провоцировать и подкармливать, только так оно сможет приспособиться к новым условиям дикой природы и не погибнуть. В комментариях под постом жители не удержались: каждый начал выражать свое мнение.

- Я вот диву даюсь, читая комменты! Ну, вот я, человек, ни разу не видевший этих белух, вдруг их повстречал! Я что, должен открыть «гуголь» и искать - можно ли трогать белух?, - пишет приморец.

- Жаль, она ему клешню не откусила, чтоб не трогал дикое животное, это не ручная собака! – парируют жители.

Большая часть приморцев соболезнуют белухам. Люди оставляют комментарии, что животных жаль, ведь они совсем не адаптируются к природным условиям, т.к. приручены человеком.

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