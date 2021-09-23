Женщину из Уссурийска, которая пародировала Ирину Волк из МВД в ролике Наливкина, арестовали на 10 суток

В комментариях под видео зрители отмечают актерскую игру Ларисы. Фото: кадр из видео на youtube-канале BARAKuda

В Уссурийске осудили женщину, которая пародировала официального представителя МВД России Ирину Волк в видео с Youtube-канала Виталия Наливкина. Она представилась Мариной Вульф и надела полицейскую форму, что запрещено российским законодательством.

Роль представителя МВД исполнила 43-летняя Лариса Кривоносова на канале BAKAKuda. Суд установил, что полицейская форма, которую надела актриса, имеет символы госструктур. Кривоносову арестовали на 10 суток и выписали 1000 рублей штрафа.

Видео на этом канале носят юмористический характер и часто высмеивают работу чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Каждый из роликов набирает сотни тысяч просмотров.

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