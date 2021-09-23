Еще два человека скончались после смертельного ДТП в Чугуевском районе Приморья

Молодые люди вылетели в окна автомобиля и пролетели несколько метров. Фото: instagram.com || dps.vl

Смертельное ДТП с Toyota Land Cruiser произошло в Приморье 22 сентября в Чугуевском районе. Сначала было известно о двух погибших. На 23 сентября известно уже о четырех летальных исходах.

За рулем был 31-летний мужчина. Во внедорожнике было 4 пассажира. Водитель не справился с управлением, что привело к смертельному ДТП. Молодые люди вылетели в окна автомобиля и пролетели несколько метров. Двое скончались на месте. Остальных пострадавших бригада скорой помощи отвезла в больницу.

Сотрудники полиции провели проверку документов водителя. Выяснилось, что у мужчины было 13 лет водительского стажа, и в 2021 году он не получал ни одного штрафа за нарушение ПДД.

Вчера, 22 сентября, произошло другое смертельное ДТП. Водитель Subaru Forester, который также не справился с управлением, вылетел в окно и скончался на месте.

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