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Владивосток24 сентября 2021 3:23

Приморье в пятницу накроют туманы из-за прекращения дождей

В среднем в крае до +20°С
Руслан НОВИКОВ
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Незначительные осадки пройдут утром

Незначительные осадки пройдут утром

Фото: Василий Вахрин

Циклон окончательно сместился к северным японским островам: вторгнулся антициклон, который усилил северный ветер. В пятницу ночью, 24 сентября, дожди прекратились. В отдельных районах в этот день появятся густые туманы.

Погоду диктует поле повышенного давления атмосферы, местами пройдут незначительные осадки. Высокая влажность. Ветер слабый до умеренного, средняя температура в крае +15... +21°С, сообщили в Примпогоде.

Во Владивостоке без осадков, ветер северный умеренный, температура составит до +18-19°C.

В Находке переменная облачность, до полудня – небольшие дожди. Ветер слабый до умеренного, западный. До +20°C.

Средняя температура воды в южных акваториях – до +20°C.