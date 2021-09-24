В Приморье отремонтировали 100 километров дороги

За ходом работ следили общественники Фото: Михаил ФРОЛОВ

План ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнен на 90%, пресс-служба правительства Приморья сообщила о готовности 100 километров дорог.

Трасса Шкотово–Партизанск, Штыково–Ивановка–Реттиховка и Владивосток–Находка–Суражевка–Кролевец отремонтированы, в порядок привели 24,5 километра дороги.

Отремонтированы аварийные участки дороги Раздольное-Хасан, с 68 по 71 километр, с 109 по 114 километр.

Ремонт продолжается на участке Екатериновка-Новая Сила, как и на участке Лазо-Заповедный, Осиновка-Рудная пристань.

- Проведены ремонты дорог и в муниципалитетах, входящих в состав Владивостокской агломерации. В том числе на улицах Щорса, Первая, Ульяновская, Херсонская и Дзержинская Артемовского городского округа, на улицах Анисимовская и Красноармейская в Шкотово, в Смоляниново – на Первомайской, Совхозной, Лесной., - добавили в пресс-службе правительства.

Закончен ремонт дорог и во Владивостоке. Приведены в порядок улицы Ладыгина, Окатовая, Харьковская, Бородинская, Адмирала Захарова, Ватутина.

Устраняются замечания общественных наблюдателей, которые следили за ходом работ.

- Уже второй год подряд контракты на работы по нацпроекту разыгрываются самыми первыми в январе-феврале. А это позволяет приступить к ремонтам как можно раньше и закончить их в сентябре-начале октября, - уточнили специалисты.

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