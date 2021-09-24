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Владивосток24 сентября 2021 4:17

Прокуратора Владивостока возбудила дело за отключение воды в домах на 26 часов

При работах повредили водопровод, и отключение превысило план на 14 часов
Руслан НОВИКОВ
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В доме на Кипарисовой воды не было 26,5 часа

В доме на Кипарисовой воды не было 26,5 часа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 22 сентября, несколько домов осталось без воды из-за плановых работ (с 9 до 22 часов), однако после запуска выявили повреждение водопровода. Дома Первомайского района возле Кипарисовой, 7, остались без воды до полудня следующего дня.

Прокуратура Владивостока провела проверку в отношении КГУП «Приморский водоканал»: организация спровоцировала отключение на 26,5 часа.

- Генеральному директору предприятия прокурор внес представление, а также возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами), - сообщили в прокуратуре.

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