Нашумевшее дрифт-шоу покажут во Владивостоке

Дрифт шоу «RDS без границ» спустя два года вновь состоится во Владивостоке. 2 октября на «Приморском кольце» гонщики Российской дрифт-серии покажут не совсем привычный дрифт, а зрители станут не только наблюдателями, но и судьями мероприятия. Шоу подобного формата во Владивостоке показывали однажды – в 2019 году. Билеты на предстоящее шоу «RDS без границ» можно приобрести онлайн.

Несмотря на то, что гонщики RDS Asia завершили спортивный сезон ещё в конце августа, им вновь предстоит вернуться на дрифтовую площадку «Приморского кольца», чтобы принять участие в дрифт-шоу. Формат мероприятия презентовали в 2019 году после завершения спортивного сезона. Тогда, по словам организаторов, они получили невероятный отклик от зрителей:

«Ещё до мероприятия, в 2019 году мы понимали, что это будет что-то новое, необычное, однако уже во время проведения дрифт-шоу мы поняли, что попали в точку: это то, чего болельщики ждали очень долго – рассказал Дмитрий Семенюк, один из организаторов «RDS без границ». - Мы хотели как-то порадовать и отблагодарить зрителей за то, что они поддерживают гонщиков по ходу спортивного сезона, дать им возможность не только понаблюдать, но и поучаствовать в шоу – зрители выступают в роли судей. Для спортсменов же «RDS без границ» – это прекрасная возможность ещё раз показать себя зрителям на трибунах, отточить мастерство, да и просто покататься без нервов и вечных сражений за победу. Это шоу, в котором все получают максимальное удовольствие» - заключил Дмитрий Семенюк.

В рамках дрифт-шоу «RDS без границ» зрители увидят несколько дрифт-турниров, в каждом из которых будет свой победитель: дрифт-парковка, одиночные заезды, классические парные заезды, дрифт «на троих». Каждый из этих элементов так или иначе знаком постоянным зрителям, однако организаторы обещают, что будет много «фишек», о которых болельщики узнают уже на самом мероприятии.

Оценить старания пилотов, насладиться дрифтом в самых его необычных и интересных проявлениях можно будет уже 2 октября на «Приморском кольце».

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