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Владивосток24 сентября 2021 6:10

Житель Владивостока, раздолбивший новый асфальт ледорубом, оплатит ремонт дороги

Мужчина хотел отвести воду от своего дома, такой способ «благоустройства» своего участка не устроил местных жителей
Екатерина МАКСИМОВА
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На камеру видеонаблюдения попал момент, как мужчина разрушает совсем новый асфальт

На камеру видеонаблюдения попал момент, как мужчина разрушает совсем новый асфальт

Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке меньше месяца назад после реконструкции лестницы на Тунгусской, в качестве подарка горожанам, заасфальтировали придомовую территорию вдоль улицы 3-й Матросской. Раньше дорожное покрытие представляло из себя лишь камни и грунт, но не успели местные жители порадоваться ремонту, как один из них раздолбил асфальт.

Житель 24 дома оказался заложником ситуации, после сильного ливня вода по новому асфальту стекала прямо к нему во двор. Ливневых каналов во время строительства дороги установлено не было, он решил «сделать» свой водоотвод, вооружившись ледорубом. Такое самостоятельное решение проблемы не осталось без внимания соседей.

Видеоролик с камеры видеонаблюдения, на котором мужчина разрушает дорогу, уже разлетелся по сети. С журналистами и соседями разговаривать не захотел, но зато пообщался с сотрудниками городской администрации. О том, что в итоге удалось решить по поводу ремонта, рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» представитель мэрии города.

- Пока что речи о строительстве системы ливневой канализации не было. Когда мы поговорили с жителем 24 дома, мы пришли к тому, что подрядные организации сделают на улице диагональный лежачий полицейский, который будет служить водоотводом. А разрушенный асфальт житель согласился восстановить за свой счет. До этого мужчина действительно просил подрядную организацию предусмотреть водоотвод, но до заказчика работ и до администрации города, к сожалению, эти просьбы не дошли, - сообщают в мэрии.

Напомним, что на данном участке не только уложили асфальт и реконструировали лестницу на Тунгусской, а также обустроили тротуары. И всю эту «омолодившуюся» территорию открывали вертикальным забегом.

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Житель Владивостока ледорубом раздолбил новый асфальт на Тунгусской
Житель Владивостока ледорубом раздолбил новый асфальт на Тунгусской
Источник: VL.ru

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