Молодежи Приморья упростят покупку билетов по «Пушкинской карте»

Спектакли и концерты теперь доступны для молодежи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В приложении «Госуслуги.Культура» появится возможность разделения мероприятий по типу, дате и место – в ближайшее время разработчики добавят новую функцию. Более того, увеличится охват муниципальных учреждений, которые задействованы в проекте «Пушкинская карта». С инициативой выступил Максим Бабич, глава группы программы «Культура360» на совещании в правительстве региона.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, Бабич надеется, что Приморье окажется регионов-лидеров по реализации функций «Пушкинской карты». Он призвал молодых людей края активнее включаться в программу, покупать билеты на концерты и спектакли.

Елена Бронникова, министр культуры и архивного дела Приморья, добавила: учреждения со всего края подключат в скором времени.

«Пушкинская карта» - часть нацпроекта «Культура». Обладатели карты, студенты и школьники от 14 до 22 лет, могут за счет номинала карты (3 тысячи рублей) бесплатно ходить в музеи, выставки, спектакли, экскурсии и концерты.

- Главное условие – событие должно быть рекомендовано экспертным советом, - уточнили в пресс-службе края.

В будущем номинал карты планируют увеличить до 5 тысяч рублей на год. Реализован проект в рамках государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы.

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