Путешествующие группами могут рассчитывать на скидку в 20% на жд-билеты

Фото: правительство Приморского края

До 23 декабря пассажиры могут приобретать билеты в купейные вагоны для мини-групп от 5 до 9 человек со скидкой 20%. Скидка будет действовать до 23 декабря, как сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Предложение действует на поезда внутри России с 20 сентября. Оно активно все рабочие дни, кроме пятницы.

Оформление билетов со скидкой для мини-групп производится только в кассах дальнего следования, - уточнили в пресс-службе. Подробности можно узнать на сайте «РЖД».

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