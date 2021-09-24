Еще один светофор на Второй речке заработает в ближайшие выходные

Фото: администрация Владивостока

Специалисты администрации Владивостока сделают пешеходный переход возле Второреченской развязки безопаснее. Речь идет о повороте с улицы Русской на проспект 100-летия Владивостока по направлению в центр города. Ранее участок признали в ГИБДД местом повышенной опасности. Теперь же здесь установят светофор, подрядчик уже завершает монтаж оборудования.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, включить светофор планируют уже в выходные. Он будет отрегулирован с учетом трафика, чтобы переход стал удобнее и безопаснее как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Это третий светофор на улице Русской, установленный за последние пару месяцев. Они должны снизить аварийность на тех участках, где раньше фиксировалось слишком высокое количество ДТП.

Руководствуясь этими же соображениями, светофор установили рядом с ТЦ «Европейский» - жители теперь ходят по регулируемому переходу. Новый светофор стоит на повороте к Больнице Рыбаков. Здесь у водителей возникали большие сложности с проездом, аварии происходили с завидной регулярностью, замедляя движение.

- В этом году новые светофоры во Владивостоке появились также на улице Снеговой в районе Рудневского моста, в районе дома № 28 на Бородинской и на пересечении Русской и Адмирала Горшкова. В планах также установка светофора и рядом с Нагорным парком. А уже в ближайшее время специалисты планируют включить новый светофор на пересечении улиц Ладыгина и Адмирала Кузнецова, - уточнили в пресс-службе администрации.

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