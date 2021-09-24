Артист Евгений Миронов вышел из себя на открытии фестиваля во Владивостоке

Евгений Миронов во Владивостоке. Фото: Ольга Костенко

Артист Евгений Миронов на открытии первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля во Владивостоке, инициатором которого он и является, прошелся с критикой по руководству соседнего региона, которое, по его мнению, не понимает, что нужно развивать культуру.

- Не хочу называть вам пример соседей вашего края, который меня бесит. Меня выводит из себя тот факт, что руководители не понимают того, что если их край развивается экономически, политически или в военной сфере, то это не значит, что про культуру можно забыть. Ведь это единственная вещь, которая может нас всех объединять. Наверное, это одна из тех малых сфер, которые сглаживают наши противоречия. Мне очень жаль, что некоторые чиновники этого не понимают. Поэтому, я считаю, что нам в этом плане очень повезло с таким губернатором, как Олег Кожемяко, - заявил Евгений Миронов на пресс-конференции, посвященной старту фестиваля, которая проходила в стенах Приморской сцены Мариинского театра.

О каком именно регионе идет речь, артист не уточнил, но Приморье граничит по суше только с Хабаровским краем. Остальные «соседи» по округу почти все – области да республики, кроме Камчатки.

В пресс-конференции также принял участие губернатор Олег Кожемяко. Фото: Ольга Костенко

Напомним, что фестиваль стартует во Владивостоке 24 сентября и продлится две недели, и в нем принимают участие восемь стран мира: Аргентина, Армения, Грузия, Испания, Россия, Швейцария, Южная Корея и Япония. И откроет мероприятие спектакль о любви режиссера Сатоси Мияги «Махабхарата – Налачаритам».

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