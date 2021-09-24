Нарушительницу с электронными сигаретами, летевшую рейсом Москва-Владивосток, задержали в аэропорту

Из архива КП Фото: Тимур ХАНОВ

В аэропорту Владивостока задержали 30-летнюю женщину. На протяжении всего полета в город из Москвы дебоширка курила электронные сигареты, оскорбляла пилота и экипаж, спровоцировала драку. Сейчас она находится в дежурной части полиции.

Гражданка родом из Тверской области за семичасовой полет побила рекорды по нарушениям общественного порядка. Она полностью игнорировала требования бортпроводника занять свое место, спровоцировала драку с сотрудником. Последнее создавало особую угрозу безопасности полета.

Как сообщили в УТ МВД России по ДФО, за такой пул правонарушений в отношении гражданки, сотрудникам Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 11.17, ч.1 ст. 20.6.1 и ч.1 ст.20.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил поведения граждан на воздушном транспорте, невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и мелкое хулиганство».

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде административного ареста сроком до пятнадцати суток.

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