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Владивосток24 сентября 2021 6:43

«Приус» послужил трамплином: во Владивостоке резвый «Субарик» взмыл в воздух

Не обошлось без пострадавших
Ярослав ЮРИН
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Автомобиль приземлился на крышу. Фото: www.instagram.com/AK_VDK.

Автомобиль приземлился на крышу. Фото: www.instagram.com/AK_VDK.

Досадная авария из-за банальной невнимательности произошла во Владивостоке в последний рабочий день недели. Водитель Subaru Impreza не справился с управлением на спуске с Баляева к Луговой. Мужчине понадобилась срочная помощь медиков.

Дорожный инцидент произошел недалеко от поворота к озерам в парке Минного городка. По сообщениям очевидцев, водитель Impreza на довольно приличной скорости задел заднюю часть и крыло движущегося попутно Prius, после чего перевернулся.

К счастью, в момент происшествия поблизости не было пешеходов, однако саму виновнику аварии понадобилась помощь медиков. В подробностях ДТП сейчас разбираются полицейские.

Во Владивостоке перевернулся автомобиль
Видео: www.instagram.com/AK_VDK.

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