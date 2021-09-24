«Приус» послужил трамплином: во Владивостоке резвый «Субарик» взмыл в воздух

Автомобиль приземлился на крышу. Фото: www.instagram.com/AK_VDK.

Досадная авария из-за банальной невнимательности произошла во Владивостоке в последний рабочий день недели. Водитель Subaru Impreza не справился с управлением на спуске с Баляева к Луговой. Мужчине понадобилась срочная помощь медиков.

Дорожный инцидент произошел недалеко от поворота к озерам в парке Минного городка. По сообщениям очевидцев, водитель Impreza на довольно приличной скорости задел заднюю часть и крыло движущегося попутно Prius, после чего перевернулся.

К счастью, в момент происшествия поблизости не было пешеходов, однако саму виновнику аварии понадобилась помощь медиков. В подробностях ДТП сейчас разбираются полицейские.

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