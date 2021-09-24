Памятник Ленина горел в парке Дома культуры в приморском селе

Памятник ждет реставрация Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В парке Дома культуры села Новосысоевки памятник Ильичу поджег 21-летний юноша. Очевидцы сообщили в полицию, затем в СК, прокуратуру и ФСБ. Камера наблюдения была закрыта неизвестными, однако подозреваемого все равно удалось задержать. Органам он сообщил, что подожженная в ходе спора футболка случайно попала на памятник.

Как информации портала VL.ru, инцидент произошел ночью. Была повреждена краска на значительной части памятника, сам он высотой в 2,5 метра. В Доме культуры есть вахтёр круглосуточной охраны, однако он не видел виновных в происшествии.

Объектив общественной камеры наблюдения завесили баннером – но в ходе оперативного розыска задержали 21-летнего юношу. Как выяснилось, он не судим и нигде не работаем.

По словам фигуранта, все произошло случайно: ночью в парке знакомый молодого человека был одет в ту же футболку, что и он. Поэтому фигурант поджег футболку и бросил, а одежда уже попала на памятник. Юноша добавил, что монумент осквернять не хотел.

За повреждение памятника подозреваемому грозит штраф до трёх миллионов рублей или лишение свободы до трёх лет (ст. 243 УК РФ).

Недавно «Комсомолка» писала, что школьниц, осквернивших памятник летчику в Арсеньеве, отправили под домашний арест решением суда.

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