Владивосток закупит компьютеры для детей-инвалидов на домашнем обучении

Появление спецкачелей для маломобильных детей возможно и во Владивостоке Фото: Андрей АБРАМОВ

Во Владивостоке проблемные сферы жизни маломобильных граждан обсудили под руководством Константина Шестакова, мэра Владивостока. В ходе совещания глава города поручил мэрии изучить, сколько компьютеров понадобится для школьников-инвалидов – власти хотят расширить спектр знаний и возможностей для маломобильных детей.

На данный момент, как сообщили в пресс-службе администрации города, в городе постоянно обновляются общественные пространства, дома и учреждения, чтобы упростить жизнь инвалидам. Ведомства и службы на совещании подчеркнули, что в рамках программы «Доступная среда» установлены пандусы в библиотеке на Калинина, Иртышской, провели ряд мероприятий, чтобы библиотеками могли пользоваться люди с нарушениями зрения.

В пресс-службе рассказали, что капитальный ремонт провели в библиотеке имени Чехова, обустроили таблички с шрифтом Брайля, увеличители текста, приобрели компьютеры с клавиатурой для слабовидящим.

Работу с детьми, входящих в группу маломобильных граждан, участники обсуждения поставили в приоритет. Сейчас создаются условия для детей с различными особенностями здоровья. В первую очередь, на повестке пандусы, кнопки вызова помощника, прочее оборудование.

- Подземные пешеходные переходы оборудованы пандусами, часть светофоров дополнена речевыми информаторами. В автобусах работают электронные панели с бегущей строкой, есть выдвижные пандусы. Однако и работы в этом направлении еще очень много, поэтому реализация программы «Доступная среда» будет продолжаться, - уточнили в пресс-службе мэрии.

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