В ночь на понедельник закроют проезд поездам и машинам на станции Океанской во Владивостоке

Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владивостокская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры сообщает водителям об ограничениях движения. Железнодорожный проезд на Океанской станции (Успенского, 64) закроют из-за ремонтных работ. Они пройдут в ночь с 26 на 27 сентября: с 22 до 7 часов.

Для спецтранспорта и аварийных служб организуют временный технологический проезд.

Руководство железной дороги и администрация Владивостока просят принять во внимание информацию и отнестись с понимаем к неудобству.

фото: пресс-служба администрации Владивостока

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