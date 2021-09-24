Музыкальный пикник на военной крепости пройдет во Владивостоке

Подготовка к Музыкальному пикнику выходит на финишную прямую. Уже в начале октября жителей и гостей Владивостока ждут два дня, наполненные живой музыкой. В программе фестиваля Музея-заповедника «Владивостокская крепость» – выступления лучших джазовых коллективов и оркестров Приморья, а также специальные гости из Улан-Удэ. Музыкальный пикник пройдет на форте Поспелова 2 и 3 октября.

Программа «Музыкального пикника»

2 октября, суббота

13:00 - Оркестр Уссурийского суворовского военного училища Минобороны РФ

Желанные гости в нашем городе, виртуозно исполняющие джазовые прочтения классических произведений.

15:00 - Оркестр штаба Тихоокеанского флота

Гордость Тихоокеанского флота, завоёвывает сердца слушателей силой своего искусства и любовью к джазовой музыке.

17:00 – Группа Сезон Dождей

Гости из солнечной Бурятии и ее столицы Улан-Удэ. Они привезут нам свою неповторимую эстетику, находящуюся на стыке энергичного инди-рока и мягкой обволакивающей электроники. Сезон дождей ожидается только в качестве названия коллектива!

19:00 Anton Anoshkin

Лаконичная, порывистая, проникновенная, сумасшедшая — всё это про музыку Anton Anoshkin, отличающуюся органичным сочетанием на первый взгляд несовместимых музыкальных впечатлений и направлений.

20:15 Blues Lime

Коллектив, давно заслуживший любовь ценителей блюза и джаза, исполняющий авторские интерпретации известных всем хитов вышеозначенных жанров.

3 октября, воскресенье

13:00 Эстрадный оркестр МГУ имени Г.И. Невельского

Оркестр, мастерски исполняющий золотые стандарты джаза.

15:00 Vladovski Electric Band

Кинематографичная музыка, которая послужит уникальным саундтреком вашего путешествия по Владивостокской крепости.

17:00 Lui Band

Классика джаза в мастерской интерпретации пианиста Ильи Лушникова и его коллектива.

19:00 Сезон Dождей

Для всех, кто не успеет насладиться творчеством наших гостей из Улан-Удэ в первый день, мы предлагаем вновь окунуться в неповторимую атмосферу их музыки.

Расписание экскурсий по форту Поспелова

Каждый день в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.

Работа детской зоны

Мастер-классы и семейные игры - каждый день с 12:00 и до 18:00.

Расписание движения автобусов

2 октября, суббота

Центральная площадь – форт Поспелова: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00.

Форт Поспелова – Центральная площадь: 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 21:45.

Стоимость проезда 50 рублей в одну сторону.

3 октября, воскресенье

Центральная площадь – форт Поспелова: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00.

Форт Поспелова – Центральная площадь: 14:10, 16:10, 18:10, 20:30.

Стоимость проезда 50 рублей в одну сторону.

Время: 2 и 3 октября – с 12:00 до 22:00.

Место: форт Поспелова, остров Русский.

Стоимость билетов: взрослый — 600 рублей; льготный (дети, студенты, пенсионеры) — 400 рублей; ветераны и дети до 3 лет — бесплатно. Предусмотрены семейные и двухдневные абонементы.

Приобрести билет на Музыкальный пикник можно по «Пушкинской карте».

Успейте купить — количество билетов ограничено.

Дополнительная информация по телефонам: +7 (423) 222-50-77, +7 (924) 128-40-08.

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