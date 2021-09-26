«Грохот был такой, будто он с неба упал»: во Владивостоке тягач врезался в виадук

Фото: instagram.com/dps_controlnews.

С серьезного ДТП началось утро воскресенья, 26 сентября, во Владивостоке. Фура протаранила виадук. От удара прицеп автомобиля развернуло на половину проезжей части. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Инцидент случился в районе улицы Гоголя, напротив популярного супермаркета. Водитель фуры с прицепом по неизвестным пока причинам не справился с управлением транспортного средства. Усугубило ситуацию и мокрое дорожное покрытие. Результатом стала серьезная авария. Фура влетела в виадук и почти повалила столб, стоявший рядом.

Со слов очевидцев, звук удара был очень громкий:

- Грохот был такой, будто он с неба упал, - рассказали владивостокцы.

По предварительной информации, никто не пострадал. О состоянии водителя пока ничего не сообщается. КП следит за развитием событий.

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