Обновленные данные по заболеваемости коронавирусом в Приморье на 26 сентября

Фото: Укладов Олег.

По данным регионального оперативного штаба за последние сутки в Приморском крае опасной коронавирусной инфекцией заразились 215 человек. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Приморского края.

Всего на сегодняшний день, 26 сентября, в Приморье заразились 68 071 человек. Из них 60 516 смогли побороть Covid-19, а 1 136 приморцев – скончались.

Только за последние сутки погибли двое жителей края. Излечились от коронавируса 226 человек.

По данным специалистов, прививку получили уже 414 658 приморцев.

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