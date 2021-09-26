В Приморье ищут парня с татуировкой добермана

Фото: instagram.com/primpoisk25.

В Приморье пропал парень. Об этом сообщают волонтеры «Примпоиска».

По имеющимся данным, 20-летний Аркадий Легин проживает в селе Покровка, Октябрьский район Приморского края. С 22 сентября парень перестал выходить на связь с родными, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Рост молодого человека 165-170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, коротко стриженные. Из особых примет – татуировка в виде добермана на левой голени.

Парень был одет в красную тканевую куртку-балахон, черную кофту и черные джоггеры, а также белые кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня, волонтеры просят звонить по указанным телефонам или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

8 (42344) 5-89-77 – ОМВД России по Октябрьскому району

102 – полиция

8 924 239 02 64, 8 902 505 17 56 – волонтёры.

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