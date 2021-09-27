В выходные Приморье атакуют дожди

Осадки пройдут и сегодня, 27 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики портала Gismeteo предупредили об ухудшении погоды на выходных: ожидают ливневый шторм. В субботу во Владивостоке прогнозируют скорость ветра до 27 м/с (штормовое значение). Осадки выпадут в объеме 60 миллиметров.

Температура составит до 18 градусов. Осадки с сильным ветром квалифицируются как шторм. За все лето не фиксировали столь обильных дождей, кроме последнего ливня 21 сентября в крае.

В воскресенье в дальневосточной столице все еще пасмурно, ветер снизится до 23 м/с. Осадки в объеме 0,6 миллиметра.

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