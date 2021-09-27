В Приморье 27 сентября от COVID-19 скончались два человека и заболели 213

Оперативные данные на 27 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Актуальные данные по распространению коронавируса в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 27 сентября выявлены еще 213 случаев заражения, а всего с начала пандемии заболело 68 284 жителей края.

Выздороветь сумели лишь 28 заболевших, что на 198 человек меньше, чем днем ранее. Всего с болезнью справились 60 544 пациента.

За сутки скончались два человека. Всего с ковидом не справились 1 138 приморцев.

Таким образом сейчас на лечении находится 6 602 жителя региона, у которых официально подтвердили инфекцию.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 414 783 проживающих на территории края. Это около 22,2% от всех людей в регионе. Однако отметим, что для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы эта цифра достигла хотя бы 60%.

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