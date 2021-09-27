Приморцам вернут половину стоимости путевки в детские лагеря

Кэшбэк можно получить за летние и весенние путевки Фото: Артем КИЛЬКИН

Родители приморских детей через Госуслуги могут оформить кэшбэк за поездки в детские лагеря – заявления принимаются до 20 октября, напомнили в пресс-службе правительства Приморья.

Для получения компенсации за путевку, прошедшую до старта программы (25 мая 2021) нужно подать заявление на портале. Кэшбэк придет на карту «Мир» за уже оплаченную путевку. Вернуть 50% можно за лагерные смены, которые пришлись на период с 10 мая до 20 сентября.

Правильное оформление заявки – в видеоинструкции. Родители без трудностей смогут оформить выплату: в инструкции отражено, что нужно учесть, оформляя заявление на компенсацию.

Решение принимается в течение 15 рабочих дней, уточнили в пресс-службе.

Именно 25 мая программа детского кэшбэка и стартовала в России. По условиям акции, количество путевок на одного ребенка не ограничено. Семьи с несколькими детьми могут получить кэшбэк с путевки каждого ребенка. Учитываются путевки, купленные у лагеря, а также купленные через посредников (туроператоров, агрегаторов), как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Приморья.

Новую меру предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля. Сейчас программа реализуется при поддержке президента и Правительства России.

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