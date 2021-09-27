На место ДТП на объездной Седанка-Патрокл приехали две бригады скорой

Пострадавших на кадрах нет, но на месте работают медики Фото: Артем КИЛЬКИН

На объездной трассе Седанка-Патрокл со стороны Патрокла произошло серьезное ДТП. Задняя часть легкового автомобиля практически раскрошилась: на месте работают две бригады скорой помощи. Произошедшее устанавливаются – видео прислали очевидцы.

На кадрах видно, что в аварию попал автомобиль популярного сервиса такси. Предположительно, водителю удалось затормозить только при съезде к леерным ограждениям.

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