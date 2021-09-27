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Владивосток27 сентября 2021 5:09

На место ДТП на объездной Седанка-Патрокл приехали две бригады скорой

Обстоятельства аварии уточняются
Руслан НОВИКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пострадавших на кадрах нет, но на месте работают медики

Пострадавших на кадрах нет, но на месте работают медики

Фото: Артем КИЛЬКИН

На объездной трассе Седанка-Патрокл со стороны Патрокла произошло серьезное ДТП. Задняя часть легкового автомобиля практически раскрошилась: на месте работают две бригады скорой помощи. Произошедшее устанавливаются – видео прислали очевидцы.

На кадрах видно, что в аварию попал автомобиль популярного сервиса такси. Предположительно, водителю удалось затормозить только при съезде к леерным ограждениям.

ДТП на Седанка-Патрокл с такси в Приморье
видео: предоставлено КП

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