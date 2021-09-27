Железнодорожный переезд на Второй речке во Владивостоке временно перекроют

Фото: администрация Владивостока

Движение автомобилей ограничат на переезде станции Вторая Речка «Татарский» на улице Станционной, 11. Ремонт будут проводить в ночь с понедельника на вторник, 28 сентября, сообщила пресс-служба мэрии:

- С 22:00 27 сентября до 6:00 28 сентября, движение автотранспорта через железнодорожный переезд будет закрыто.

Технологический проезд организуют для аварийных служб и спецтранспорта. Мэрия просит отнестись с пониманием к неудобствам.

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