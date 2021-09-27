ФК «Динамо-Владивосток» разгромил «Сахалин» в Дальневосточном дерби

Фото: пресс-служба «Динамо-Владивосток»

На Сахалине у владивостокского футбольного клуба «Динамо» состоялся матч с одноименным ХК. Счет составил 5:1 – выиграли владивостокцы.

Исход игры был решен еще в первом тайме, тогда три гола уже были на счету «Динамо». Отличились Артем Коржунов, Дмитрий Котов, Алексей Подпругин. Теперь сборная снова на втором месте в своей подгруппе.

Голкипер островитян Александр Ким чередовал успешную защиту с неудачной, он отразил несколько мячей.

- Во втором тайме динамовцы продолжили доминировать на поле и усилиями Романа Пухова и Валерия Соломахи еще дважды поразили ворота соперников, пропустив мяч под занавес матча, - сообщили в пресс-службе «Динамо». Сергей Бойко, главный тренер команды, поставил ориентир на профессиональный рост игроков.

Следующая игра состоится в четверг, 30 сентября: «Динамо» примет «Факел-М» в 16:00.

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