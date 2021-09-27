Во Владивостоке пожарные спасли из задымленного дома 16 человек

Из-за пожара жители не пострадали Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Владивостоке 26 сентября вечером на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в доме на улице Сипягина. Пожарные приехали за 4 минуты: разведка установила, что горит мебель в квартире на первом этаже, спасать пришлось 16 человек.

Сообщение о возгорании поступило в 17:09, и в 17:13 подразделения уже были на месте. Густой дым из квартиры попал в коридор. В подъезде было невозможно дышать: 16 жителей эвакуировали, три из них - при помощи спастехники.

Пострадавших нет, пожар полностью ликвидировали через почти полтора часа, в 18:33. Площадь горения составила всего 15 квадратных метров, однако для тушения привлекли 25 пожарных и 6 единиц техники.

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