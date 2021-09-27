В Приморье вторгнутся холода с 28 сентября

Слабые дожди будут сменяться прояснениями погоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Приморском крае на неделе окажется неустойчивой. Синоптики предупреждают о похолоданиях, пройдут дожди с разной силой.

По информации Примгидромета, во вторник, 28 сентября, и в среду, 29 сентября, край окажется во власти фронтальных разделов: пройдут осадки с различной силой. Температура ночью составит от +6°C до +17 °C, а днем – до +24°C.

В четверг, 30 сентября, дожди прекратятся, но уже первого октября после ухода осадков вторгнется континентальный антициклон. Похолодает на 1-5 градусов.

Во Владивостоке облачно, в среду возможны небольшие осадки. +15…+19 °C, днем - +18…+22 °C. В субботу, согласно порталу Gismeteo, город окажется под ударом сильного тропического ливня.

В целом, за неделю температурный фон понизится на 2-3 градуса. Ветер будет дуть преимущественно северный.

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