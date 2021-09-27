«Едут в лоб»: во Владивостоке девушка разыскивает таксиста, сбившего ее средь бела дня

Архив КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Владивостоке таксист наехал на девушку прямо на пешеходном переходе. На кадрах с видеокамер можно заметить, что ограничений видимости не было, водитель должен был заметить пешехода, однако все равно совершил наезд. Сейчас пострадавшая разыскивает виновного в соцсетях:

- Прошу о помощи. Меня 26.09.2021 сбила машина на пешеходном переходе рядом с Мариинским театром. Фастовская, 20. Кто проезжал мимо, и у вас есть видеорегистраторы, пожалуйста, напишите мне.

В комментариях приморцы разгневаны: многие не понимают, как такой наезд можно совершить среди белого дня.

Для контакта девушка оставила номер мобильного телефона: 8 924 524 19-12.

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