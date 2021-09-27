«В подвале труп, убийца С.»: анонимка в почтовом ящике помогла раскрыть преступление в Приморье

Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель поселка Славянки Приморского края осужден на 10 лет колонии строгого режима: он совершил убийство с 37 ножевыми. Конфликт стар как мир – спор, бутылка водки, поножовщина. Об уголовном преступлении узнали благодаря записке одного из жителей многоквартирного дома.

В декабре 2020 года, как сообщает сетевое издание «Золотой мост», мужчина из Славянки обнаружил в почтовом ящике записку с буквами, вырезанными из газеты.

- В подвале труп. Убийца С., - гласило сообщение с указанием адреса подозреваемого.

Записку передали в полицию. Сотрудники органов правопорядка обыскали адрес и действительно обнаружили находку - тело с 37 ножевыми ранениями – на спине, руках, шее и лице. Ранее судимый за грабеж житель Славянки скоро и сам оказался в руках органов.

Как оказалось, конфликт на почве совместного распития «огненной» возник из мирных посиделок. Пострадавший, по информации следствия, в порыве агрессии схватил нож и воткнул его в глаз собутыльнику. Тот начал сопротивляться, повалил соперника на пол и «затыкал» в ответ. Фигурант остановился, только когда понял, что жизнь уже покинула друга.

Убийца замотал труп в тряпки, кровавые вещи закинул в стиралку, отнес в подвал. На трезвую голову утром фигурант раскаялся родственникам и хотел идти в полицию – только его опередил аноним, оставивший записку, которая и стала ключом к раскрытию преступления.

Хасанский районный суд учел показания и рецидив тяжкого преступления, назначив фигуранту 10 лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

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