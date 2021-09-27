Финдиректор Huawei вернулась в Китай из Канады, где с нее сняли все обвинения

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Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу вернулась в Китай после того, как канадский суд снял с нее все обвинения. В субботу вечером освобожденная топ-менеджер вместе с китайскими дипломатами прибыла в Шэньчжэнь чартерным рейсом, организованным китайским правительством.

Мэн Ваньчжоу встречают на Родине как героя. В Канаде она пережила почти три года борьбы с экстрадицией в США, домашнего ареста и потока обвинений, которые в Пекине с самого начала называли сфабрикованными. Мэн - дочь основателя китайской компании Huawei - стала «заложницей» выяснения отношений Соединенных Штатов и крупной высокотехнологичной корпорации. В декабре 2018 года ее задержали в Ванкувере по запросу США, поскольку Вашингтон заподозрил финансового директора в нарушении санкций против Ирана. Доказать этого так не удалось, но между Китаем, Канадой и США появился серьезный разлад.

Финансовый диренктор компании Huawei Мэн Ваньчжоу отметила: «Наконец-то я дома. Мне пришлось пережить более тысячи дней испытаний, но все же удалось вернуться на Родину. Через борьбу и страдания, находясь в чужой стране, я очень долго ждала этого момента. Когда сошла с трапа и ступила на родную землю, меня переполняли самые теплые чувства».

В пятницу Верховный суд провинции Британская Колумбия в Канаде прекратил процедуру экстрадиции и освободил Мэн Ваньчжоу из-под домашнего ареста. Что эта история имеет четкий политический подтекст, не сомневаются ни в Китае, ни на Западе.

Иммиграционный адвокат Ричард Курланд заявил: «Американцам с самого начала вообще не следовало заводить это дело. Президент Трамп неправомерно использовал мисс Мэн в качестве разменной пешки в торговых переговорах с Китаем».

Мэн Ваньчжоу сказала спасибо всем, кто поддерживал ее на протяжении этих лет. Отдельно она поблагодарила правительство родной страны.

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу сказала: «Председатель КНР заботится о безопасности каждого из наших китайских граждан, и, мне кажется, обо мне он тоже подумал, что очень трогательно. Я также благодарна всем соответствующим департаментам за их полную поддержку и помощь в этом процессе. Они твердо защищали законные права и интересы китайских компаний и китайских граждан. Родина - наша самая сильная опора. Только при процветании родного государства наши предприятия могут стабильно развиваться, а люди быть счастливыми и здоровыми».

Согласно условиям освобождения финансового директора Huawei, до конца следующего года еще будут определенные процессуальные движения, после чего США полностью снимут угрозу судебного преследования. Появился лучик надежды, что напряженность в отношениях между Китаем, США и Канадой наконец-то начнет ослабевать.