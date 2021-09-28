В Приморье 28 сентября от COVID-19 скончались четыре человека и заболели 210

Оперативные данные на 28 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые данные по распространению коронавируса в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 28 сентября выявлены еще 210 случаев заражения, а всего с начала пандемии заболело 68 494 жителя края.

Выздороветь сумели лишь 44 заболевших, что на 16 человек больше, чем днем ранее. Всего с болезнью справились 60 588 пациентов.

За сутки скончались четыре человека. Всего с ковидом не справились 1 142 приморца.

Таким образом сейчас на лечении находится 6 764 жителя региона, у которых официально подтвердили инфекцию.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 416 375 проживающих на территории края. Это около 22,2% от всех людей в регионе. Однако отметим, что для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы эта цифра достигла 80%, хотя раньше врачи говорили о 60%.

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