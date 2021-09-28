Водитель грузовика, из-за которого погибли женщина и маленькая девочка, получил 4 года колонии

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Примкрай суд ужесточил наказанию водителю большегруза, под которым в октябре 2018 года рухнуло мостовое сооружение через реку Осиновку. Авария повлекла смерть девушки и ее малолетнего ребенка. Условный приговор фигуранту был обжалован – как слишком мягкий. Водитель получил реальное лишение свободы.

Наказание районный суд в Приморье изменил водителю в июле 2021 года, назначив четыре года условно с испытательным сроком в три года.

- В Приморье ужесточен приговор в отношении водителя большегруза, по вине которого погибла девушка и ее малолетний ребенок. Приморский краевой суд согласился с доводами апелляционного представления прокурора и исключил из приговора указание на применение ст. 73 УК РФ, постановив отбывать наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении, - сказано в сообщении суда.

Водитель в день трагедии двигался из села Михайловку в направлении моста Осиновка - Рудная Пристань. Он перевозил 50 тонн картофеля, не говоря уже о массе большегруза. Однако мужчина проигнорировал запрещающий знак, который указывал ограничение в 20 тонн на мосту через реку Осиновку. Мост обрушился, грузовик откатился назад и столкнулся с легковым автомобилем. Рассыпались два пролета моста. Девушка и ее трехлетняя дочь оказались зажаты опорой моста. Они погибли на месте - машину практически расплющило.

При этом ранее «Комсомолка» писала, что в трагедии не все так однозначно.

- Переправа имеет критические повреждения. Ее не ремонтировали 22 года, и с каждым годом мост все сильнее разрушается, - рассказали адвокаты «Комсомолке».

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