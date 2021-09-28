В Приморье водитель Land Cruiser, нарушавший ПДД 49 раз, попал в аварию с пострадавшими

Тематическое фото. Архив КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воскресенье, 26 сентября, в Лазовском районе в аварию попал водитель Toyota Land Cruiser, он не поделил дорогу с Toyota Corona, в результате чего пострадали пассажир и водитель Corona. Водителю «крузака» 39 лет – и в 2021 году он нарушил ПДД уже 49 раз.

Автоавария с тремя пострадавшими произошла на 103-м километре трассы «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово». Два автомобиля не поделили дорогу.

Отметим, стаж вождения водителя Land Cruiser – 20 лет. В большинстве случаев он привлекался за превышение скорости.

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