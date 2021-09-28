Посетители Ботанического сада во Владивостоке портят растения и срывают бананы

Фото: botsad_vladivostok

Гости приморского Ботанического сада повадились воровать и есть коллекционные бананы, растаптывать грунт и портить растения. Сотрудники ботсада призывают беречь природу, а приморцы – не быть варварами и свиньями по отношению к «райскому уголку».

Удручающие фотографии сотрудники опубликовали в официальном инстаграм-аккаунте. Пожеванный и выкинутый зеленый тропический банан, затоптанная венерина мухоловка просят о помощи также, как и сотрудники участка:

- Друзья, крик души и сердца! Об этом пишем мы каждый год и все равно находятся такие посетители, после которых хочется закрыть кованые ворота навсегда... Для многих Ботанический сад - это райский уголок в шумном городе, где можно насладиться красотой в любой сезон года и попасть в далёкие теплые страны... Для учёных, мы - это научная организация, где специалисты изучают разные аспекты ботаники... Для вас, это что? Зачем так бездушно портить хрупкие растения? Многие хищные растения не переживут камнепад... Если вы хотите банан - сходите в магазин! У нас - это коллекционные экземпляры! И что ж говорить о коллекциях открытого грунта! У нас есть дорожки! Там, где их нет - ходить НЕЛЬЗЯ!

В комментариях приморцы солидарны: местные жалуются на вандалов и невежество, некоторые даже желают «варварам» проблем с желудком.

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