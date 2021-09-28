Обиженный приморец выстрелил в бизнесмена из-за квартирного вопроса

Фото: Василий Вахрин

Неделю назад, 21 сентября, на улице Кирова в Артеме 59-летний мужчина решил застрелить 39-летнего бизнесмена, даже пришел к нему в офис ради этой цели. Злоумышленник дождался, когда его жертва останется одна, неспешно подошел к цели и направил в упор заряженный пистолет. Преступник нажал на курок, но оружие дало осечку. Горе-стрелка быстро обезвредили бизнесмен и еще один человек.

Как рассказала «КП – Владивосток» старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю, полковник юстиции Аврора Римская, у 59-летнего мужчины были личный мотив и неприязнь к потерпевшему. Нападавший жил в квартире, которая принадлежала бизнесмену и была выставлена на продажу. По всей видимости, вопрос недвижимости и стал поводом стрелять в упор.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В данный момент следствие продолжается, стрелок заключен под стражу.

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