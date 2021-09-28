С Galaxy Vladivostok Marathon справился даже самый возрастной бегун Берлина

Фото: предоставлено КП

В субботу, 25 сентября, во Владивостоке прошел юбилейный марафон Galaxy Vladivostok Marathon. Профессиональные спортсмены и любители активного образа жизни считают его уже неотъемлемой частью Владивостока - это уже традиционный забег, пользующийся огромной популярностью у жителей и гостей города. Первый марафон «Мосты Владивостока» прошел в 2015 году. На сегодняшний день Galaxy Vladivostok Marathon самое массовое беговое событие Дальнего Востока, он включен в календарь физкультурных и спортивных мероприятий, а также в календарь событийного туризма Приморского края.

Несмотря на закрытые границы и ситуацию в мире, география участников была довольно разнообразна. Больше трех тысяч любителей бега, представляющих 42 субъекта Российской Федерации, присоединились к проекту – это участники из Приморского края, Хабаровского и Алтайского, ЕАО, Сахалинской области, Иркутской, Тульской, Ярославской, Нижегородской, Свердловской и других областей. Также 13 стран мира приняли участие в этом масштабном марафоне – это не только Россия, но и Великобритания, Канада, Нидерланды, Польша, КНР, Тайланд, Швейцария, Япония, Чехия, ЮАР, Республика Корея и Германия. Бежал почетный гость из Берлина Эрхард Бадер, самый возрастной бегун Берлина, в марте ему исполнилось 88 лет. Компанию Эрхарду Бадеру составила Марита Бауэршмидт - немецкая спортивная гимнастка на пенсии. Она участвовала в летних Олимпийских играх 1968 года и выиграла тогда бронзовую медаль с командой Восточной Германии.

Фото: предоставлено КП

Маршрут проходил по Русскому и Золотому мостам, с которых открывается захватывающий вид на бухты и город. Финальные километры участники пробежали по главным улицам Владивостока и финишировали на центральной площади, зарядившись поддержкой болельщиков и ведущих.

Дистанции забега были разнообразными: дети в возрасте от 6 до 13 лет могли принять участие в старте на 1 километр, для взрослых были подготовлены дистанции 5, 10, 21 и 42 километра, а также специальная дистанция 1 километр была предусмотрена для паралимпийцев.

Победу на самой длинной дистанции 42,2 километра. среди мужчин одержал Лукин Валерий из Новосибирска, среди женщин первая финишировала Сергеева Наталья из Хабаровска.

Для зрителей и болельщиков организаторы подготовили развлекательную и музыкальную программу, многие марафонцы смогли нанести на свою медаль гравировку с собственным результатом.

На протяжении пяти лет титульным партнером самого крупного бегового события Дальнего Востока является компания Samsung Electronics Rus Company. Совместно с главным партнером была организована интерактивная зона с конкурсами и призами, а также фотозона.

В этот день состоялся по-настоящему спортивный масштабный праздник – с улыбками, азартом, усталостью, радостью побед и просто участия – на финише конечно же всех ждала заветная медаль и море апельсинов. И даже внезапно начавшийся дождь не испортил атмосферу мероприятия.

Фото: предоставлено КП

Победители на дистанции 5 километров:

Женщины:

1 место Заиченко Мария

2 место Паршикова Виктория

3 место Шишина Екатерина

Мужчины:

1 место Колосков Александр

2 место Баранюк Александр

3 место Миргородский Андрей

Победители на дистанции 10 километров:

Женщины:

1 место Баяновская Татьяна

2 место Каминская Ольга

3 место Шпунёва Виктория

Мужчины:

1 место Курбатов Максим

2 место Каптеров Юрий

3 место Попов Андрей

Победители на дистанции 21 километр:

Женщины:

1 место Седова Елена

2 место Колоскова ( Власова) Наталья

3 место Толстых Елена

Мужчины:

1 место Гуржий Виктор

2 место Давтян Армен

3 место Игнатьев Константин

Победители на дистанции 42 километра:

Женщины:

1 место Сергеева Наталья

2 место Рухляда Елена

3 место Гоголева Надежда

Мужчины:

1 место Лукин Валерий

2 место Именин Александр

3 место Трошкин Алексей

Победители и призеры соревнований получили подарки от титульного партнера Samsung и других партнеров мероприятия, а также денежные призы. Общий призовой фонд гонки составил 1 миллион рублей.

Фото: предоставлено КП

ПО ТЕМЕ

Бегунья с коляской, девушки с собакой и дама с бокалом: во Владивостоке прошел Galaxy Vladivostok Marathon

Более трех тысяч человек пробежали по мостам города – фоторепортаж КП

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03