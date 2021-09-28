«Галамарт» приходит в Уссурийск: мастер-классы, презентации, подарки и товары за 1 рубль

«Галамарт» приходит в Уссурийск

3 октября в Уссурийске состоится праздничное открытие первого в городе народного магазина «Галамарт», в котором можно найти буквально все для дома, притом – по весьма доступным ценам. Каждый день здесь действуют очень выгодные предложения, а с 1 по 3 октября покупателей ждут суперакции: товары можно будет приобрести всего за 1 рубль! Адрес магазина: город Уссурийск, улица Чичерина, 105, ТЦ «ГУМ».

А теперь – к подробностям:

За эти дни можно будет и домой купить все необходимое, и подарки близким. Берите корзину побольше: приобрести, скажем, мультиварку или блендер всего за 1 рубль – это по-настоящему выгодный шопинг!

Кроме того, 3 октября можно будет получить подарки от народного магазина (условие – покупка от 500 рублей 1, 2 или 3 октября). Среди них – сертификаты на 10 000, 15 000 и 20 000 рублей, бытовая техника, наборы посуды, инструменты и мощный детский электромобиль! Вручение – 3 октября в 18.00.

Плюс – здесь действуют специальные цены до 30 сентября: тостер – 449 рублей, дорожный фен – 149 рублей, кастрюля – 299 рублей. И еще очень много скидок на различные группы товаров.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов по всей стране. Для кого-то это «магазин у дома», для кого-то - «магазин для дома» или «семейный магазин», а суть одна: то, что «Галамарт» призван делать жизнь каждого человека легче и лучше изо дня в день! Любые товары для дома, море мелочей для интерьера и «для души» – здесь найдется все.

Напомним новый магазин «Галамарт» в Уссурийске открыт для покупателей с 9.00 до 20.00.

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