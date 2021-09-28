«Опух рот, кололо так, словно иголок натыкали». Приморцы обсуждают странное растение в лесу

Многие приморцы отметили, что растение ядовитое, но есть и те, кто его пробовал. Фото: www.instagram.com/pogoda_25_region

Цветок с яркими красными ягодами вызвал споры среди жителей Приморья. В местном паблике выложили снимок необычного растения, и он уже собрал множество комментариев. Предположения, что же это все-таки такое, разные: кто-то говорит, что на снимке ядовитое растение, кто-то, что оно отлично подойдет для лечения боли в суставах, а есть те, кто и вовсе попробовал ягоды. Корреспондент «КП-Владивосток» попытался раскрыть тайну необычного цветка.

Житель Приморья объяснил, что на фотографии, скорее всего, изображено ядовитое растение Аризема. Цветок интересен тем, что его используют в лекарствах, но стоит понимать, что у него есть несколько видов. Узнать его можно по зеленоватому, либо грязно-бордовому цвету. Многие приморцы подтвердили эту версию и отметил, что ягоды ни в коем случае есть нельзя. Однако, оказались и те, кто нарушил предостережение.

- Как-то, помню, курила в лесу, решила закусить этим растением. Опух рот, кололо так, будто иголок натыкали. Ощущения были ужасные, не советую закусывать им и курить, - пишет девушка в комментариях.

Редакция «КП-Владивосток» рекомендует не экспериментировать растениями в лесу, если вы не знаете съедобные они или нет. Однако, тем, кто наткнулся на Аризему повезло больше, чем грибникам в Лазовском районе. На их пути повстречалась тигрица, а это не ядовитое растение, одной фотографией в инстаграм тут можно и не отделаться.

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