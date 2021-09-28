Рыбаки Приморья выловили более 400 тысяч тонн минтая

Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рыболовецкие предприятия Приморья выловили больше 400 тысяч тонн минтая с начала года, это стало возможным благодаря субсидиям на железнодорожный тариф. Так «холодильники» края освободили для нового улова. Всего направлено 400 миллионов рублей на льготы ЖД-транспорта для перевозки рыбы по Дальнему Востоку и в центр.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что рыбу добывают 12 судов, еще два судна работают в районе северных Курил. Квоты сейчас освоены на 75%.

- Рыболовецкие компании Приморья также готовятся к сезону Б, который начнется 15 октября в Северо-Охотоморской подзоне и 1 ноября на Западной Камчатке, - подчеркнули специалисты.

Напомним, в Приморском крае можно хранить до 135 тысяч тонн рыбы единовременно – таковы холодильные мощности.

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