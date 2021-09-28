Росгвардейцы задержали клиента такси, избившего водителя в Артеме

Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Артеме сработала сигнализация в автомобиле такси. Росгвардейцы задержали фигуранта – им оказался 30-летний местный житель, он отказался платить, оскорблял водителя. Когда водитель заблокировал двери и нажал «тревожную кнопку», клиент начал наносить ему удары по лицу.

Росгвардейцы прибыли на указанный адрес по улице Кирова, задержали нарушителя и доставили в отдел полиции.

Предстоит оценить противоправные нарушения – предположительно, нарушителю грозит ответственность по административному делу.

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