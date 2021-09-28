В Приморье построят современную школу на 450 мест к концу 2023 года

Школа будет обустроена по современным стандартам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье построят школу в Надеждинском районе – она будет рассчитана на 450 мест. Это возможно благодаря субсидиям от Правительства РФ – край стал одним из 34 регионов, которые получат дополнительную дотацию.

Федеральный центр, как уточнили в пресс-службе правительства Приморья, направит больше 74 миллиардов во все регионы России, которые участвуют в программе субсидий. Планируют 128 современных школ, на почти 100 тысяч учебных мест.

Концессию Надеждинский муниципалитет уже заключил. Подрядчик сдаст школу не позднее конца 2023 года, а до 2027 включительно муниципалитет будет выполнять условия концессионера.

Планируют вовлечь в проект еще две школы в Уссурийске, которые хотят отстроить в 2024 году.

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