Глава Приморья решил не менять работу

Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Приморья Олег Кожемяко решил не менять губернаторское кресло на депутатское в региональном парламенте. Он отказался от причитающегося ему мандата депутата Законодательного собрания Приморья, вакантное место займет общественница Юлия Пак.

Мандат депутата регионального парламента Олег Кожемяко должен был получить по итогам состоявшихся выборов. На них глава Приморья выступил «паровозом» регионального списка партии «Единая Россия». По итогам голосования за списки «партия власти» победила с результатом 37,88%, что гарантировало ей получение четырех «списочных» мест в Заксобрании. Одно из них должно было достаться Кожемяко, но он от него отказался, сообщили в крайизбиркоме. Освободившийся мандат передали общественнице Юлии Пак.

Также от мандата ЗС ПК отказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, «тянувший» приморский список либерал-демократов. После его отказа место в ЗакСе передали экс-депутату Госдумы от ЛДПР Андрею Андрейченко.

Напомним, что в голосовании по единому округу на выборах в Законодательное собрание Приморского края победила «Единая Россия» – 37,88%, на втором месте КПРФ – 31,02%, замкнула тройку «Справедливая Россия – За правду» с 9,29%. ЛДПР набрала 9,03% голосов, Партия пенсионеров – 8,4%.

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