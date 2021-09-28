Борис Кубай заявил, что за неделю в Приморье резко похолодает

Если вы еще не успели прикупить одежды на осень - самое время Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал об угрозах новых тайфунов и похолодании в Приморском крае порталу Примпогода. Так, температура будет снижаться всю неделю, но угрозы выхода тайфуна на край нет.

- Угрозы выхода тайфуна MINDULLE на Приморский край нет и вот почему. С одной стороны, тайфун действительно набирает силу и станет довольно мощным, при этом, будет двигаться самостоятельно, без внешнего воздействия, в северном направлении в сторону Токио. С другой стороны, к моменту его подхода к Токио, над Японией сформируется широтно ориентированная мощная высотная фронтальная зона, которая заблокирует ему дальнейший путь на север, в Японское море, но, при этом, поможет тайфуну обрести второе дыхание и направит его к Курильским островам и далее к Камчатке, - рассказал Кубай.

О скорости похолодания, уточнил специалист, можно судить по температуре в нижней тропосфере. Во вторник, 28 сентября, она составляет над Владивостоком +12 °С (летняя температура), однако уже 1 октября она понизится до +6°С, 2 октября – до +3°С, затем повысится до +9°С. Уже 4 октября температура вновь снизится до +1°С.

Борис Кубай порекомендовал жителям запастись теплыми осенними вещами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03