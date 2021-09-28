Новые сети взамен изношенных. Владивосток активно готовят к отопительному сезону

Где сейчас проходит ремонт теплотрассы? Фото: Администрация Владивостока

В преддверии холодов в столице Приморья продолжается подготовка к новому отопительному сезону. В городе завершились летне-осенние гидравлические испытания и теперь специалисты устраняют все недочеты, выявленные во время проверки тепловых сетей.

Сейчас ремонт теплотрассы проходит на Сахалинской, 11а, 38, Борисенко, 22, 102, 2-й Строительной, 12, 3-й Строительной, 20, Черемуховой, 22. Стоит напомнить, что за ходом работ следят сотрудники администрации Владивостока. Накануне объекты ремонта проверил заместитель главы города Тарас Фищук.

Как отмечают специалисты, в районе дома №102 на Борисенко сети сильно изношены. Жители неоднократно жаловались на перебои в подаче горячего водоснабжения. Чтобы обеспечить комфортные условия проживания подрядная организация заменит старые сети и лотки на современные трубы. Всего здесь планируется модернизировать 260 метров теплотрассы.

Не лучше обстоят дела и на Сахалинской. Только за прошлый год на участке в районе дома №11а выявлено больше 10 повреждений. Жалобы из-за коммунальных аварий поступали с 54 домов. Сейчас подрядчик укладывает предизолированную трубу протяженностью 250 метров, которая должна решить проблему.

Всего здесь планируется модернизировать 260 метров теплотрассы Фото: Администрация Владивостока

Утечку тепла в эти дни выявили и в районе Университетского проспекта. Специалисты сейчас проводят ремонт, чтобы успеть обеспечить теплом кампус ДВФУ до холодов.

– Осложняется ремонт тем, что при строительстве дороги теплосеть была проложена ниже нужного уровня. Но работы ведутся в графике, отставаний нет. Все завершим к началу отопительного сезона, – поделился главный инженер АО «ДВЭУК» Антон Полей.

По словам тепловиков, ремонтировать сети часто приходится фрагментами, нередко специалисты возвращаются на те же самые улицы и меняют уже другие участки.

– Да, действительно, состояние сетей в городе неудовлетворительное. В среднем за год случается около 1700 порывов. Необходимо вкладывать большие средства не только из краевого, но и федерального бюджетов. В этом году мы планируем расширить инвестиционную программу муниципального предприятия «ВПЭС», увеличить объем ремонтных работ на следующий год. Наша основная задача сейчас – подготовка к зиме, чтобы все дома были готовы к холодам и вовремя подключены к теплоснабжению, – отметил заместитель главы администрации Тарас Фищук.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», каждую неделю в администрации Владивостока заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к отопительному сезону. По данным ответственных инстанций, отставания от графика нет.

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